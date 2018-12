« Nous ne donnerons aucune chance à l’opposition en février 2019 ! » (Moussa Sow du PUMA)

Multipliant les descentes sur le terrain, le Coordinateur national a profité de l’inauguration de la « Case des Tout-petits » de sa localité, Walaldé, pour massifier son parti. En effet, nombre de jeunes et de femmes leaders qui se réclamaient de l’opposition ont rallié l’Alliance pour la République lors de cette cérémonie officielle présidée par le président du Conseil départemental des Yvelines de France. Ces nouveaux militants Apéristes justifient leur adhésion au parti au pouvoir par le fait qu’ils trouvent en Moussa Sow, un vrai leader, très soucieux du devenir de son terroir. Les messages contenus dans les nombreuses pancartes brandies à l’occasion de cette inauguration en disent long sur la satisfaction des populations du Fouta des réalisations du Coordinateur du Puma, mais aussi de sa proximité d’avec sa base affective.



Surnommé « Lion de l’Ile-à-Morphil » par les nombreux orateurs qui se sont succédé à la tribune et dopé par la forte affluence des militants, Moussa Sow promet aux adversaires de Macky Sall une véritable raclée en février 2019. « Nous ne donnerons aucune chance à cette opposition qui sera battue à plate couture », prévient le maire de Walaldé. De l’avis de ce dernier, le président Macky Sall a le meilleur profil pour diriger le Sénégal et son bilan est très éloquent. Cependant, Moussa Sow d’inviter les militants et sympathisants « d’accueillir à bras ouverts ceux et celles qui viennent rejoindre l’Apr » mais aussi, de rester vigilants pour faire face aux « marchands d’illusions ».