"Nous n’allons pas les suivre dans leur stratégie : À malin, malin et demi et à politique, politique et demi..." (Bounama Sall)

Le député Bounama Sall accuse l’opposition d’avoir bloqué les travaux concernant le vote du projet de loi sur le parrainage au sein de l’hémicycle. Selon lui, cela confirme leur faiblesse vis-à-vis de l’État. Cependant, il compte suivre leur procédure malgré ce bruit inutile...