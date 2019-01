« Nous estimons que cette affaire n’avait rien à voir avec les élections, il n’y a pas un calendrier pour juger » (avocat de Ndiaga Diouf)

Juste après que le dossier a été renvoyé au 10 avril prochain, l’avocat Pape Niang, commis par la famille de Ndiaga Diouf, a déclaré ceci : « Le dossier était en état et toutes les parties ont reçu leurs citations. Ce sont les avocats de Barthélemy qui ont demandé le renvoi. Ils ne sont pas encore prêts pour plaider cette affaire, alors que nous, nous étions prêts ».

Il a aussi dit que « le procureur a accepté le renvoi parce qu’il estime qu’il a un calendrier électoral ». « Nous estimons que cette affaire n’avait rien à voir avec les élections, il n’y a pas un calendrier pour juger », oppose la robe noire.

« On a l’habitude de voir des affaires renvoyées à la demande des conseils qui n’ont pas encore pris connaissance de leurs dossiers, mais à l’audience de renvoi le dossier sera prêt et plaidé », termine-t-il son propos.