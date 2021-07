« Nous constatons avec honneur les efforts que vous faites dans le Ndiambour » (Mberry Sylla à Macky Sall)

Le président du Conseil départemental de Louga a pris le temps de lister les réalisations du chef de l’État qui n’ont pas débuté avec le DAC et l’usine de Keur Momar Sarr inaugurés ce samedi.



Amadou Mberry Sylla, député et président du Conseil départemental de Louga a confirmé l’engagement de la population de Louga auprès des politiques publiques du chef de l’État. Avec cette constance du président Macky Sall pour l’équité et la justice sociale, Amadou Mberry Sylla, en tant que président du CDL, salue cette vision transformatrice qui évolue avec le PSE, seul référentiel du président Macky Sall.



À en croire Amadou Mberry Sylla, cette particularité dans la vision et la manière de mener les politiques de développement pour le Sénégal, doit être approuvée pour faciliter au président de matérialiser son ambition pour le Sénégal.