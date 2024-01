« Nous avons un candidat bien préparé à la fonction de président…» (Moussa Tine, mandataire de Taxawu)

À la sortie des locaux du Conseil constitutionnel, le mandataire de Khalifa Sall s’est adressé à la presse pour annoncer que son candidat a franchi le cap des parrainages. « Alhamdoulilah nous avons obtenu les 13 députés exigés. Maintenant, nous allons continuer à travailler et à échanger avec les sénégalais… » précise Moussa Tine confiant que l’objectif est de souhaiter de réelles élections inclusives et qu’il n’y ait pas de candidatures farfelues. C’est d’ailleurs ce qui le pousse à considérer que son candidat est bien placé et bien préparé pour la fonction de président de la République. « Nous avons un candidat sérieux, qui connaît l’Etat, qui a l’expérience et qui est loin du tâtonnement » argue notre interlocuteur.