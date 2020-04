« Nous allons prendre également de nouvelles mesures pour contenir (la) contamination communautaire » (Macky Sall, président de la République)

Le président Macky Sall a annoncé vendredi qu'il prendra de nouvelles mesures dans le cadre de la stratégie de lutte contre la propagation des cas issus de la transmission communautaire.



« Depuis le 12 avril, le nombre de guéris a dépassé le nombre de malades dans les hôpitaux. Cette courbe progresse, à terme, si nous arrivons à régler l’autre problème majeur que nous avons, c’est-à-dire, la contamination communautaire qui ne relie pas le malade à des cas connus », a fait savoir le chef de l’Etat sénégalais dans un entretien exclusif accordé à France 24 et Rfi.



Parmi les mesures déjà prises, figurent notamment le l’état d’urgence et le couvre-feu, la fermeture des écoles, la suspension des vols, entre autres. « Aujourd’hui, c’est ça le plus grand risque que nous avons. Nous allons prendre également de nouvelles mesures pour contenir cette contamination », a-t-il ajouté.



L'autre objectif est de « renforcer les contrôles » au niveau des frontières pour éviter que d’autres cas importés soient répertoriés. Ces mesures seront détaillées ultérieurement à l'issue de la réunion entre le président Sall et les responsables du ministère de la Santé.