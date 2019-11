Nouadhibou - Immigration illégale : Trois passeurs sénégalais condamnés à 5 ans de prison ferme

Le tribunal de la capitale économique Nouadhibou a condamné jeudi 31 octobre dernier, trois résidents sénégalais en Mauritanie, accusés d’être des passeurs de clandestins. Le trio a écopé une peine de 5 ans d’emprisonnement ferme et une amende de 500 mille Um pour chacun (plus de 31.000 FCFA) , en plus du paiement des frais de justice informe Cridem. Les autorités sécuritaires de la ville de Nouadhibou avaient arrêté les trois passeurs depuis quelques semaines, rappelle-t-on.