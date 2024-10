Notto- La désaffectation de 1.000 ha du domaine agricole communautaire (DAC) inexploité depuis sa délibération en 2015, l'annulation de tous les lotissements illégaux dans les villages de Mbomboye, DakharMbaye et Thiéo : Les explications du Maire Ali

À la suite d'une plainte par un groupe de promoteurs impliqués dans une opération de lotissement "illégal sans aucune délibération et sans autorisation de lotir dans le village de Mbomboye(maire)", pour escroquerie foncière contre le maire de Notto Diobasse, l'édile local, Alioune Sarr, qui a été joint au téléphone par Dakaractu, a apporté des précisions par rapport à cette affaire. Selon le maire " Les populations de Mbomboye avaient choisi à sa demande, un promoteur du nom de M.Fall, il y'a de cela sept années pour le lotissement d'une parcelle de 43 hectares dont le plan est ci dessous.

Sept années à l'issue desquelles, la parcelle a été amputée de 15 hectares qui ont été illégalement morcelés et vendus et le lotissement n'a jamais vu le jour.

D'autres conventions concernant d'autres projets (centres de loisirs, villas) qui n'ont pas été réalisés ont aussi été annulées", a-t-il informé. Après évaluation des projets non réalisés, " Nous avons décidé d'annuler toutes les conventions et de procéder à la désaffectation et à la récupération de tous les 43 hectares en faveur des populations, notamment les 15 hectares qui ont été amputés". Avant d'ajouter " toujours à Mbomboye, un autre lotissement illégal de 94 hectares sans délibération et sans autorisation de lotir a également été annulé. Ce lotissement est inconnu des services des Domaines de Thiès.

Ce sont les personnes autour de M.Fall, qui ont opéré ces opérations illégales et qui ont porté plainte en réclamant au Maire tous les investissements à caractère social dans le village (salles de classe à Kissane, piste à Pelew…) ainsi que des montants remis à un des promoteurs impliqués dans cette affaire, pour un supposé soutien politique au Maire de Notto Diobasse qui était candidat à l'élection présidentielle de 2023, et des appuis à des meetings en 2023. Ce soutien politique du promoteur politicien n'a jamais eu lieu et pourtant ce promoteur politicien a reconnu avoir reçu de l'argent pour la campagne de 2023", a-t-il précisé.

Outre le village de Mbomboye, d'autres villages sont aussi concernés par cette spoliation des populations, dans la spéculation foncière : Dakhar Mbaye, Thieo et Sangué.



Pour rappel, la municipalité de Notto Diobasse avait adressé une lettre le 27 août 2024 au chef du Centre des impôts et domaines de Thiès en guise d'interpellation, dont l'objet a été libellé comme suit : « Village de Mbomboye : opposition à un lotissement illégal et annulation de décisions administratives illégales créées […] sur une portion de 43 hectares du domaine national, affectées aux populations. » Il a été informé au chef du Centre que la "mairie a commandité une étude d'audit de géo-localisation sur une partie des terres du domaine national situées dans le village de Mbomboye". Ainsi, " l'étude réalisée sur ce site du domaine national dans le village de Mbomboye, a révélé l'existence d'un lotissement illégal et de titres administratifs délivrés[…], adossés illégalement à une partie de ce site[…]. Le maire de Notto Diobasse a pris connaissance de l'existence à Mbomboye, de ce plan illégal de lotissement le mardi 20 août 2024, par des soins des experts ayant participé à l'étude. Le plan de morcellement et les titres administratifs créés sans aucune délibération sur ce site de 43 hectares dans le village de Mbomboye, sans l'approbation du conseil municipal, sont frappés d'illégalité […]. Ce sont les mêmes modèles de lettres de notification (village de Thiéo, de Mbomboye, Bande de la forêt terroir, etc...), qui ont été émises par les services […], dans les parcelles des terres du domaine national sans aucune délibération, sans aucun titre de propriété". Dans la foulée, le 10 octobre dernier, le maire a déposé une plainte auprès du Directeur de la Surveillance et du Contrôle de l'occupation du sol (Dscos) contre toutes les personnes occupant illégalement, sans aucune délibération, des portions de la parcelle de 1.000 ha dédiée à un programme agricole communautaire en faveur des populations et délibérée en 2015. Toutes ces correspondantes ont été envoyées au président de la République, au Premier ministre, au ministre des Finances et du budget, a-t-on indiqué.



Le Maire de Notto Diobasse, en dépit de cette plainte, compte poursuivre sa mission de recouvrer toutes les ressources foncières spoliées des populations pour un développement inclusif et équilibré en faveur de sa commune…