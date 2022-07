Un grave accident entre un véhicule "7 places" et un camion frigo s'est produit à Notto Gouye Diama entre les villages de Thiaye et Mbidieum à hauteur du pont situé au lac Tanma.



Le bilan provisoire fait état de 5 morts dont un homme et sa sœur résidant à Thiaye, le chauffeur du "7 places" et une femme résidant à Ngadiaga et plusieurs blessés.



Selon notre source toujours, le camion frigo transportait beaucoup de passagers.

Nous y reviendrons...