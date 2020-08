Notto Diobasse: les Fermes Parerba, une Succès Story:

En plus des nombreuses spéculations qui y sont cultivées, les fermes Parerba offrent de nouvelles opportunités d'emplois décents, productifs, rémunérateurs et promeut l'auto-emploi des jeunes et des femmes pour un développement durable.

Chacune des trois fermes (Notto, Keur Mory Fall, Mbodiene), utilise l'énergie solaire, crée cent emplois directs au minimum, prouvant ainsi, qu'il est possible de concilier en milieu rural: création d'emplois, autosuffisance horticole, énergie renouvelable, sécurité foncière et modernité.