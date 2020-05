Notto-Diobass : Pour une reprise "saine" des cours, Alioune Sarr offre 6.000 masques aux élèves et enseignants de sa localité.

Après avoir équipé les personnels de sécurité et de santé de sa commune, le maire multiplie ses actions sociales dans ce contexte de lutte contre la pandémie du covid19 afin de mettre les bouchées doubles pour une reprise "saine" avec 0 cas dans sa commune.



En effet, dans le cadre de la reprise des enseignements prévus, ce mois de juin, le ministre-maire Alioune Sarr vient d'offrir un lot de 4.000 masques en plus des 2.000 déjà remis la semaine dernière aux apprenants et à leurs éducateurs.



Ces masques "made in Diobass", sont tous confectionnés par l'association des tailleurs de ladite commune et réceptionnés par le sous-préfet de Notto-Diobass, Jean Baptiste Gormack Sène qui n'a pas manqué de citer en exemple Alioune Sarr comme "modèle de bonne gouvernance".



Les tailleurs ont adressé, par ailleurs, leurs vifs remerciements au maire de Notto-Diobass pour ce soutien fort, à travers le porte-parole de leur association...