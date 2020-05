Notto-Diobass / Lutte contre le covid-19 : Alioune Sarr appuie ses administrés en vivres et insiste sur les règles d'hygiène.

Dans le cadre de l'initiative "Vaincre le covid-19", le maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, vient d'appuyer en vivres, masques et gel hydroalcoolique des familles dans sa localité. Ainsi, 30 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et 5 mille litres d'huile ont été distribués à 1.000 familles dans le Diobass.

Le président des chefs de village, Abdoulaye Thiandoum, a félicité le ministre-maire et le préfet pour leur soutien indéfectible auprès des populations à chaque fois qu'elles en ont besoin, mais aussi et surtout en cette période de ramadan coïncidant avec l'épidémie du covid-19. Alioune Sarr a appelé ses administrés à plus de vigilance face à la pandémie et au respect des règles édictées pour lutter contre la maladie mortelle qui a un mode de propagation très rapide. Les jeunes du terroir vont descendre sur le terrain, assure-t-il, pour renforcer la sensibilisation. Il a également invité ses populations à éviter la stigmatisation et la discrimination à l'endroit des personnes qui pourrait attraper le virus car, signale-t-il, cette maladie n'a pas de cible parfaite. "Tout le monde peut attraper cette maladie alors, il faut respecter les mesures barrière et les règles d'hygiène pour freiner cette maladie", conseillera-t-il...