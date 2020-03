Notto Diobass / Lutte contre le Covid19 : Alioune Sarr engage le combat dans sa localité.

L'application des recommandations faites par les experts de la santé publique entre autres et la limitation des rassemblements comme plan de riposte contre le coronavirus doivent être suivie à la lettre par tous les Sénégalais. Selon le ministre-maire de Notto Diobass, Alioune Sarr, se soumettre à ces recommandation est la seule façon de se protéger contre cette pandémie mortelle. Il a organisé un conclave avec les imams, chefs de village et étudiants de sa localité pour les sensibiliser sur les mesures d'hygiène prescrites. "Le coronavirus est au Sénégal, il a une croissance exponentielle et il tue. Chaque Sénégalais (e) doit être conscient de cela", a-t-il déclaré. Et la seule manière de se protéger, préconise-il, c'est de se soumettre aux recommandations de santé.

Les forces de l'ordre sont aussi mobilisées, informe le ministre-maire, pour le respect strict des règles édictées par l'État.