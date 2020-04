Notto Diobass / Lutte contre le Covid-19 : Alioune Sarr apporte sa contribution à la Croix Rouge et dans les daaras de sa commune.

"Ce n'est jamais assez" dans cette intifada contre le coronavirus. Et ça, le ministre-maire de Notto Diobass, Alioune Sarr l'a bien compris. Par la voix de son directeur de cabinet, Ismaïla Dione, Alioune Sarr a remis un important lot de kits d'hygiène à la Croix rouge de Notto Diobass et aux daaras de sa commune en plus des denrées alimentaires.



Le coordonnateur de la Croix rouge de Notto Diobass, Cheikh Mbodj, a magnifié ce geste de haute portée qui va leur permettre de continuer le travail de sensibilisation pour épargner leur commune.



D'après Ismaïla Dione, "ce don additionnel qui est composé d'un lot de matériel d’hygiène est destiné à la Croix Rouge en plus des denrées alimentaires pour soutenir les daaras et familles nécessiteuses, et à appuyer la Croix rouge". C'est pour contribuer, poursuit-il, à l’effort national de solidarité pour lutter contre cette pandémie qui représente une menace pour le monde entier".



Le directeur de cabinet du ministre-maire a appelé également tous les Sénégalais à respecter "les mesures édictées par le ministère de la santé pour vraiment prévenir".