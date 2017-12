Notto Diobass : Le maire Alioune Sarr équipe les ASC et rassure sur la modernisation de l'infrastructure sportive

Le manque de grille de protection au stade municipal de la commune a toujours été un casse tête pour le mouvement sportif de la commune. Mais cela sera bientôt un vieux souvenir si l'on en croit le maire Alioune Sarr.



Venu présider la grande finale du championnat populaire, le ministre du commerce rassure que la jeunesse sera bientôt dotée d'un stade fonctionnel. Il estime d'ailleurs que pas moins de 30 millions ont été injectés dans la construction de l’édifice sportive dont le terrain a même abrité la grande finale.



Le maire dira que pas moins de 7 millions ont été injectés dans l'organisation de cette compétition populaire de la commune de Notto Diobass.



Venu prendre part à cette messe du football, l'ancien international El hadji Diouf n'a pas râté cette occasion pour galvaniser les jeunes : " je suis du Sénégal, je viens de Saint-Louis, j'ai joué dans les quartiers, en Navétanes et ensuite je suis allé à l'international ! Donc ne vous découragez pas. Si on voit ce qui se passe en Libye, on doit arrêter et faire rêver la jeunesse", a t-il confié aux jeunes sous les acclamations d'une centaine de fans qui se croyaient dans un rêve avec cette visite surprise de l'ex numéro 11 de la Génération 2002...