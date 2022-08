Notto Diobass : La municipalité offre une subvention de 3 100 000 FCFA aux étudiants

Comme à l'accoutumée, le maire de Notto Diobass, Alioune Sarr et son équipe municipale ont débloqué une importante subvention en faveur des étudiants de la commune. D'un montant global de 3 100 000 FCFA, cette subvention annuelle est destinée à soutenir et à accompagner les étudiants originaires de Notto Diobass qui portent l'avenir de leur terroir et qui sont dans les différents campus universitaires du territoire national. En effet, cette volonté s'inscrit en droite ligne de la vision du Président Macky Sall à travers l'axe2 du PSE qui porte sur le capital humain et dont l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation figurent parmi les composantes majeures. Cette initiative qui a été saluée par les récipiendaires, est aussi une preuve d'engagement du maire et de son équipe municipale qui portent haut le flambeau du Diobass en contribuant à l'édification d'une nation sénégalaise riche en hommes et femmes de savoir.

À rappeler que cette initiative intervient quelques semaines après le concours d'excellence dans les matières scientifiques organisé par la commune de Notto Diobass et qui a permis d'honorer 22 élèves issus des trois lycées et 10 collèges de la commune au terme d'une sélection qui a porté sur les disciplines scientifiques...