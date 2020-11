Notto-Diobass : La municipalité débourse 6.500.000 FCFA en fournitures scolaires et kits hygiéniques pour les 40 établissements d’enseignement élémentaire.

La mairie de Notto Diobass, dans sa mission d’appui à l’éducation et la formation, a procédé ce lundi 23 novembre 2020, à la remise de fournitures scolaires aux établissements de la commune en présence de l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (Ief) de Thiès, du Sous-préfet de Notto, des conseillers municipaux, des directeurs d’école et autres acteurs de l’éducation.



Cet important lot de fournitures est composé de trente mille cinq cent (30. 500) cahiers de divers formats, quinze mille (15.000) stylos, plus de sept mille (7.000) kits de matériel géométrique, près de mille cinq cent (1.500) boîtes de craie, etc.



En plus de cela, deux cent (200) cartons de produits détergents et d'insecticides ont été également remis aux établissements pour participer à la lutte contre la Covid-19 et se prévenir contre les insectes, reptiles et autres.



Cet important lot de matériel d'une valeur de six millions cinq cent mille (6.500.000) Fcfa, est destiné aux quarante (40) établissements d’enseignement élémentaire de la commune dont trois sont des écoles privées catholiques. Ainsi, la jeunesse de Benno Bokk Yaakar (Bby) de Notto Diobass, regroupée autour d'un cadre de concertation, se réjouit d'avoir pris part à cette importante cérémonie de remise de fournitures scolaires, qui est venue à son heure et au grand bonheur des élèves, parents d’élèves et de toute la communauté éducative du Diobass. "



C’est le lieu et le moment de féliciter et de remercier le maire Alioune Sarr par ailleurs ministre du Tourisme et des transports aériens et coordonnateur communal de BBY, pour le soutien constant en faveur des populations diobassoises en général et en particulier, les sacrifices consentis pour le développement de l’éducation dans la commune.



À titre illustratif, le maire a renoncé à ses honoraires et à sa dotation en carburant pour renforcer l’enveloppe destinée aux fournitures scolaires. Ces remerciements vont également à l’endroit des autorités éducatives et administratives qui n'ont ménagé aucun effort pour soutenir et promouvoir l’éducation dans la commune", indique la jeunesse de Bby de Notto Diobass dans un communiqué parvenu à Dakaractu.



Dans le même sillage, les jeunes de Benno Bokk Yaakar adressent leurs vives félicitations à l'équipe municipale, notamment le président de la commission éducation pour "l’équité et la transparence dans la répartition des fournitures qui s'est faite à travers un comité et sous la supervision de l'inspection de l’éducation et de la formation et la sous-préfecture de l’arrondissement de Notto".



Les jeunes ont également saisi cette occasion pour remercier le Président Macky Sall pour la confiance renouvelée au ministre-maire Alioune Sarr. En outre, la jeunesse réitère son engagement et sa loyauté auprès des leaders de la coalition en se réjouissant de leur contribution et de leur implication pour la bonne marche de la commune.