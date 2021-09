Notto Diobass : Démarrage des chantiers d'électrification de six villages et d'un hameau.

À ce rythme, bientôt, il n' y aura plus de villages non électrifiés à Notto Diobass. En effet, des travaux d'électrification des villages de Ndioukhane, Mandangry, Keur Mory Fall, Ngollar (diganté), Mbomboye, Mbousnakh Ngathie viennent de démarrer ce Mardi 14 septembre 2021.



Tous le matériel (câbles, poteaux etc...) a été transporté sur place et les ouvriers sont à pied d'oeuvre pour les installations. Un grand bol d'air pour ces populations qui s'estiment heureuses de voir la réalisation d'une vieille doléance...