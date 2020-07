Notto-Diobass : Alioune Sarr débourse 8 millions FCFA pour appuyer 200 familles en cette fête de Tabaski.

Le maire de Notto-Diobass et ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a procédé comme chaque année, à l'approche de la Tabaski, à une remise d’appui aux indigents dans sa commune. Cette opération d’un montant global de 8.000.000 francs Cfa concerne 200 familles, des membres du Conseil municipal, le personnel administratif, des conseillers et d’autres couches vulnérables de la population. Cet élan de solidarité fait suite à une importante initiative sociale en direction des populations, initiée il y a quelques semaines par le maire pour assister les populations impactées par la pandémie de la Covid-19. Ce geste a été magnifié par les bénéficiaires, qui ont rendu un vibrant hommage au maire Alioune Sarr pour la constance de ses gestes de haute portée sociale à l’endroit des populations de Notto en de pareilles occasions.



Jean Baptiste Ngomack Sène, le sous-préfet de ladite commune, signale que cette marque de solidarité confirme l’engagement social de Alioune Sarr auprès des populations de Notto-Diobass. D'après Jean Baptiste Ngomack Sène, "Alioune Sarr est un modèle de "bonne gouvernance" qui a multiplié la portée de ses actions sociales en cette période de Covid19". En outre, le sous-préfet a magnifié la façon désintéressée, non discriminatoire avec laquelle le maire de Notto-Diobass vient, chaque année, au chevet des nécessiteux avant de lui témoigner ses vifs remerciements...