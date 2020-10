Notto-Diobass : Alioune Sarr dans une dynamique d'électrification de tous les villages de sa commune.

Dans le cadre de son programme d'électrification des villages de sa commune, le ministre-maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, a effectué une tournée dans les 6 villages de la zone-Est. Un chantier qui a duré moins de 45 jours qui, à coup sûr, va impacter sur le quotidien des populations dans le domaine de la santé, de l'éducation et de l'économie. Accompagné du délégué régional de la Senelec, Pape Moussa Thiam, et du Sous-préfet, Ngomack Sène, ils se sont rendus tour à tour dans les villages de Naffar, Mbambara Chérif, Ngombel, Keur Kang, Sangane Wolof, Mbousnakh Ngathie. La Senelec a fait montre, s'est félicité Alioune Sarr, d'une grande capacité de réaction et d'une efficacité rare, avant d'adresser ses vifs remerciements au Directeur général de la Senelec, Mademba Bitèye et au ministre de l'énergie, Makhtar Cissé.

Le maire de Notto-Diobass qui ambitionne d'électrifier tous les 67 villages de sa commune, de souligner que ceci n'est qu'une première phase, vont suivre à la prochaine étape les villages de Sangane Sérère et Ndioukhane.