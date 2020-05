Notto-Diobass / Adduction d'eau : Alioune Sarr injecte près de 50 millions francs Cfa à Pout-Djiack, Ngollar et Keur Sogui.

Après avoir travaillé pour la desserte en eau potable des villages de Sangue, de Ngombel, de Baback Diamaguène, de Mbomboye et la construction de 2 forages à Notto et à Keur Mory Fall, le maire de Notto-Diobass, Alioune Sarr, a lancé les travaux d'adduction d'eau potable pour un montant de près de 50 millions francs Cfa dans trois autres villages dans sa commune.

Ces travaux de connexion des villages de Pout Diack sur le réseau Ndiosmone / Notto qui vont désservir les villages de Ngollar et Keur Sogui ont démarré ce mardi 26 mai 2020, et vont durer trente jours, renseigne, Thione Diop.



Cet investissement permettran ainsi, à plus de dix mille (10.000) âmes qui se réveillent dans ces localités d’avoir accès au liquide précieux.

Le chantier global est de 47 millions Fcfa d'investissement, dont 25 millions Fcfa à Pout-Diak, 15 millions francs Cfa à Ngollar et 7 millions francs Cfa à Keur Sogui.