Notto Diobass : « La formation, la santé et le capital humain sont des priorités auxquelles je m'attèle tous les jours » (Alioune sarr)

Le ministre-maire de Notto Diobass s'est rendu au village de Sanghé pour remettre la clé d'une salle de classe au directeur de l'école. Ensuite, cap sur le village de Hannène où le mur de clôture est en train d'être érigé. En effet, selon le ministre-maire de Notto Diobass, la formation et la santé sont des objectifs prioritaires de leur municipalité. "Les investissements vont se poursuivre dans toutes les écoles", a-t-il rassuré. À l'instar des élèves du Lycée de Sanghé qui sont enrôlés dans la Couverture maladie universelle (Cmu), le ministre-maire compte enrôler à leur tour, tous les apprenants de sa commune.

Des blocs administratifs sont prévus dans les neufs collèges et les deux Lycées de la commune de Notto-Diobass. Idem pour l'équipement informatique qui sera amplifié dans les écoles. "La formation, la santé et le capital humain sont des priorités auxquelles je m'attèle tous les jours", a-t-il tenu à expliquer.