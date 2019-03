"Notre philosophie va rester la même contre le Mali, même si c'est un match amical" (Aliou Cissé)

Un jour avant d'affronter le Mali en match amical (17h GMT), au Stade Léopold Sédar Senghor, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal de football s'est exprimé en conférence de presse sur sa "philosophie" de rester dans une dynamique de bonnes prestations. Fidèle à sa ligne de conduite et à son souci de maîtriser le ballon le plus possible et de gagner les matches, Aliou Cissé, a déclaré lundi qu'il ne comptait pas changer de "philosophie" même pour jouer les Aigles en amical, à domicile...