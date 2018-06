Notion d'ajournement : Me Madické Niang rappelle Seydou Diouf à l'ordre

La notion d'ajournement comme demandée par Me Madické Niang à l'assemblée a buté sur le mur du député Seydou Diouf qui a voulu contredire Me Madické Niang. Le député libéral qui invoque la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi, réclame l'ajournement et le retrait des textes avant d'inviter Seydou Diouf à ne pas se perdre dans les labyrinthes de la loi.