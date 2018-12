Notation de Wara, projets avec Vinci : Senelec carbure

Dans le cadre du programme de développement, de renforcement et de fiabilisation du réseau de transport et de distribution, la société d’électricité et Vinci Energies procéderont, ce 12 décembre, sur le site de la centrale de Kounoune, à la cérémonie autour du projet Pôles 2020 à la signature de trois conventions avec les écoles polytechniques de Dakar et Thiès et pour Omexom Institute, l’Institut de formation entre Senelec et Omexom, marque de Vinci Energies. Ce sera en présence de Mouhamadou Makhtar Cissé, directeur général de la Senelec et de Yves Meigné, président directeur général de Vinci Energies.

West Africa Rating Agency a annoncé hier la publication de la première notation de Senelec. Sur son échelle régionale, Wara assigne à la société la notation de long terme de «A-», en grade d’investissement, tandis que sa notation de court terme est « w-3 ». La perspective attachée à ces notations est stable.

Simultanément, sur son échelle internationale, Wara assigne à Senelec les notations et perspective suivantes : iB+/Stable/iw-5. En raison de sa position de monopole de fait dans son secteur ; mais aussi qu’elle a une équipe de direction très compétente ayant pris la pleine mesure des défis à relever ; une vision stratégique claire appuyée par une très bonne qualité d’exécution ; une amélioration spectaculaire de la rentabilité et des ratios d’endettement et l’importance de sa mission de service public qui est de fournir l’électricité nécessaire au bon développement du pays.