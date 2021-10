Norvège : Un homme armé d’un arc tue et blesse plusieurs personnes.

Un homme armé d'un arc et des flèches a tué plusieurs personnes et en a blessé plusieurs autres ce mercredi à Kongsberg, dans le sud-est de la Norvège, a annoncé la police norvégienne, qui a arrêté un suspect.



"Nous pouvons malheureusement confirmer qu'il y a plusieurs blessés et aussi malheureusement plusieurs tués", a déclaré un responsable de la police locale, Øyvind Aas, lors d'une conférence de presse. "L'homme qui a commis cet acte a été arrêté par la police et, d'après nos informations, il n'y a qu'une personne impliquée", a-t-il ajouté.



Les mobiles de l'attaque, qui s'est produite à plusieurs endroits dans le centre-ville de Kongsberg, sont encore indéterminés à ce stade. La police n'a pas fourni de détails sur le suspect, sinon qu'il s'agit d'un homme qui a été emmené au commissariat de la ville voisine de Drammen. Aucune recherche active n'est en cours pour retrouver d'autres personnes, a précisé Øyvind Aas.



Les blessés ont été hospitalisés. Ni leur nombre ni leur condition n'est connu dans l'immédiat.



Avec AFP