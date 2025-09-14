Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle

Dix-huit femmes et enfants ont été enlevés par une bande criminelle dans l'Etat de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, une région en proie aux violences des gangs, ont indiqué samedi un responsable local et des témoins.



Selon ces sources, plusieurs hommes armés issus d'une bande spécialisée dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon ont attaqué vendredi à l'aube le village de Birnin Zarma.



L'Etat de Zamfara, comme d'autres du nord-ouest et du centre du Nigeria, est depuis des années en proie aux attaques meurtrières de ces groupes, appelés localement bandits, qui pillent, incendient et enlèvent des habitants.



"Les bandits ont attaqué le village vers 5 heures du matin, alors que les gens se préparaient à la prière de l'aube", a déclaré à l'AFP Ibrahim Bello, un élu local de Birnin Zarma.



"Ils sont entrés dans une maison et ont tué un homme, avant de blesser son épouse, puis ils ont emmené 18 femmes et enfants hors du village", a-t-il ajouté.



Lawal Umar, habitant de la ville voisine de Bukkuyum, fait état du même bilan.



D'après lui, l'homme tué était "un agriculteur" et sa conjointe a été blessée par balle.



Des forces de sécurité présentes à Bukkuyum pour protéger la zone n'ont pas pu intervenir en raison de la crue d'une rivière, faute de bateaux pour traverser, a déclaré M. Umar.



Un autre habitant, Umar Aminu, a affirmé qu'une femme qui avait été kidnappée a réussi à s'échapper.



Elle a "regagné son domicile", a-t-il assuré.



Les habitants de Birnin Zarma, situé à 170 kilomètres de la capitale de l'Etat, Gusau, attendent d'être contactés par les ravisseurs pour connaître le montant de la rançon exigée, a précisé Ibrahim Bello.



Contacté par l'AFP, un porte-parole de la police de Zamfara n'a pas répondu aux sollicitations dans l'immédiat.



Début août, plus de 50 personnes ont été kidnappées par des hommes armés à Sabon Garin Damri, un autre village de l'Etat de Zamfara, selon un rapport d'experts sur la surveillance des violences au Nigeria rédigé pour l'ONU et consulté par l'AFP.

