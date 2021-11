Nord foire : 500 familles bénéficient d'une distribution gratuite de fournitures scolaires

A Nord Foire plus de 500 familles ont pu bénéficier, ce dimanche 14 novembre 2021 d'une distribution gratuite de fournitures scolaires. L'opération a été organisée par les jeunes de l'ASC Espoir 2000 de Nord Foire. Cahiers, trousses, stylos.... toutes les fournitures ont été remis aux parents d'élèves, ce don permettra de les soutenir dans la scolarisation de leurs enfants . La cérémonie a été présidée par Oumou Kalsom Ndao coordonnatrice de la CAS PNDSS, représentant le ministre de la Santé et de l'Action Sociale, les notabilités, les délégués de quartier, les conseillers municipaux et Directeurs d’école. Elle a salué cette initiative des jeunes de la localité, selon elle "la distribution gratuite de fournitures scolaires constitue un véritable levier de scolarisation pour parvenir à une éducation pour tous, véritable pilier d'un développement durable ». La présidente de l'ASC Espoir 2000 de Nord Foire Madame Diata Ndiaye estime pour sa part ”En tant que jeunesses engagées de notre localité, nous entendons apporter notre pierre à l’édifice pour le développement de notre chère commune. Et notre objectif majeur est d’enclencher des initiatives citoyennes et positives dans les différents secteurs d’activité afin de créer les conditions d’émergence de notre commune. Nous avons organisé ce don de fournitures scolaires pour accompagner les parents dans le cadre de la scolarité de leurs enfants à-t-elle déclaré. Notons qu'auparavant, l'ASC Espoir 2000 avait tenu en échec L'ASC Manko dans le cadre de la première journée de la zone 8C.