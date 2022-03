Nord du Cameroun : le sénégalais kidnappé en même temps que quatre autres employés de Médecins sans Frontières, libéré.

Après plus d’un mois de captivité dans le Nord du Cameroun, une région où opèrent des groupes jihadistes, les cinq employés de Médecins sans Frontières ont été libérés. Notons qu’un sénégalais B.D. faisait partie de ces otages qui étaient aux mains du groupe armé « Boko Haram ». Une information qui nous a été confirmée par sa famille tout de suite après leur libération. Les cinq hommes se trouveraient actuellement au Nigéria. Il s’agissait pour rappel, en plus de notre compatriote, d’un tchadien, d’un franco-ivoirien et de deux gardes de sécurité camerounais. Tous ces hommes ont été libérés...