Nord Sindia : L’armée teste le fruit de sa coopération militaire Turque sur le terrain

L’armée nationale fait face aux rebelles du mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC) dans le Nord Sindian en Casamance. Une campagne qui mobilise du matériel particulièrement lourd, mais également et pour la première fois dans cette région, un petit contingent de drones d’observation, révèle « africaintelligence.fr ». En effet selon la publication, « ces appareils de fabrication turque, ont été réceptionnés par le Sénégal en décembre 2020, lors d’un don de matériel d’occasion effectué par Ankara ». Et l’armée les utilise pour faire du ciblage dans les campagnes de bombardement, effectuées par des hélicoptères Mi-24 et les premiers modèles d’avions à hélice KA-1S fournis par le coréen, Korea Aerospace Industries.

Mais la guerre se passe aussi et principalement au sol. Et une partie de l’équipement des troupes sénégalaises déployées au sol contre le MFDC vient de Turquie. C’est notamment le cas des fusils mitrailleurs MPT fabriqués par MKE et de 4×4 blindés Ejder Valcin et Ejder Toma de Nurol Makina, lit-on sur le site. Dans le cadre de la coopération depuis plusieurs années, la gendarmerie turque, responsable, à Ankara, de la lutte contre les séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organise des sessions de formation à la contre-insurrection pour des soldats et des officiers sénégalais.

Ces séances se déroulent à Dakar et en Turquie, en français et en turc. Ankara a ouvert en 2018 une antenne du Yunus Emre Institute, consacrée à l’apprentissage du turc sur la base militaire du Cap Manuel, afin de former des militaires sénégalais avant de les envoyer suivre des cursus en Turquie, conclut la source...