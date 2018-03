Non-voyant et chef de parti : « Nous ne sommes pas considérés… Il fallait s’éprouver dans le landerneau politique » (Sidy Bouya Mbaye)

9 avril 2005, le Sénégal compte son 1er parti politique dirigé par un non-voyant. Pour son leader Sidy Bouya Mbaye, il fallait s’éprouver dans le landerneau politique d’autant plus que les handicapés, dira-t-il, « ne sont non considérés ». « Nous ne sommes pas considérés, on ne nous aime pas, il fallait s’éprouver dans le landerneau politique. Au Sénégal, il règne une animosité. Chacun cherche la bête pour trainer l’autre dans le ridicule, il fallait s’armer. On me considérait comme un non-voyant, plus tard comme M. Mbaye chef du parti de l’Alliance pour la conscience citoyenne. J’ai fait mes armes politiquement. Ma politique à moi n’est pas celle des autres. Ayant constaté qu’il y a déficit, j’ai mis en place ce parti et on a voulu formaté une nouvelle conscience citoyenne à partir des valeurs fondamentales de notre civilisation », a-t-il dit