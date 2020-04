Non-respect du couvre-feu / Aly Ngouille Ndiaye menace : « Le problème de la Médina va être définitivement réglé... »

Hier dans la nuit, des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux et qui montraient des jeunes en train de jubiler dans les rues à des heures de couvre-feu. Ce qui a été généralement déploré par les sénégalais car, ils estiment que ces gens sont inconscients des dangers auxquels le pays fait face.



Le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye a déploré cet état de fait à l'occasion de son passage sur la Rfm ce matin. « Nous avons était informés de ce qui s'est passé à la Médina. Quand j'ai vu les images et que ce sont les familles qui étaient mises en quarantaine dans un immeuble qui sont sorties pour jubiler, je l'ai profondément déploré comme tout me monde ».



Le ministre Aly Ngouille Ndiaye laisse entre que des mesures strictes vont être prises pour résoudre le problème de la Médina.

« Le problème de la Médina va être une histoire ancienne. Nous prendrons les mesures qu'il faut... », rassura le ministre de l'intérieur.



Pour rappel, cette famille qui a été mise en quarantaine, avait été en contact avec un cas importé.



Toutefois, le ministre dans une logique de sensibilisation dira que « tout citoyen doit respecter les mesures car, il est temps que tout un chacun sache que personne n'est épargnée dans cette affaire ».