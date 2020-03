Non respect des engagements du gouvernement : Le G20 lance son 6 ème plan d'action.

Face à l'inertie des autorités par rapport à leurs revendications, le regroupement des enseignants du G20 compte paralyser le système éducatif dans le cycle primaire, moyen, secondaire et préscolaire.

En conférence de presse ce matin, Dame Mbodj et ses camarades ont lancé leur 6 ème plan d'action, en procédant à un débrayage ce mardi à partir de 10h, suivi d'une grève totale le mercredi et le jeudi.

Cela pour exiger du gouvernement sénégalais, le paiement intégral des rappels, la fin des lenteurs administratives et la fin de la remise en cause de la gestion démocratique du personnel entre autres revendications des enseignants...