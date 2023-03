Non-respect des accords avec le Gouvernement : les travailleurs du secteur primaire déposent ce vendredi un préavis de grève pour entamer leur plan d'action

L’intersyndicale des travailleurs du secteur primaire a décidé de déposer dès ce vendredi 3 mars 2023, un préavis de grève pour entamer leur plan d'action. Ceci pour pester contre le non-respect de l’accord conclu avec l’État du Sénégal pour la restitution de leur indemnité interne à hauteur de 60%.

Lors d’une assemblée générale d’information à la sphère ministérielle de Diamniadio dans le cadre de la remobilisation des camarades du secteur en vue de l'élaboration et du déroulement des plans d'action, il compte donc à l’expiration du préavis, la latitude et le devoir d'actionner la paralysie totale du secteur primaire.



Pour rappel, il était prévu dans le protocole, la possibilité de travailler à mettre en place un fonds commun dans les six (6) mois qui suivent la signature du protocole.

C‘est dans ce sens qu’une commission technique a été mise en place. Le Ministère de la Fonction Publique, le Ministère des Finances et les Ministères sectoriels à savoir l’Agriculture, la Pêche et l’Élevage sont tous membres de cette commission. Elle est présidée par le directeur de la Fonction Publique.



Mais depuis maintenant trois (3) mois, cette première rencontre tarde à être convoquée malgré les relances insistantes.



Une correspondance a été même adressée au Ministre de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, M. Gallo Ba, pour la tenue de la rencontre comme le stipule le protocole d’accord pour fixer les orientations. Les lenteurs liées au retard de la convocation de la commission ne sauraient être acceptées.



L’intersyndicale considère cet état de fait comme le non-respect du protocole d’accord signé le 01 décembre 2022. Et décide de déposer dès ce vendredi 3 mars 2023, un préavis de grève pour entamer son plan d'action.



Cependant, avant d’en arriver à cette situation préjudiciable, il demande au gouvernement de convoquer la commission technique le plus rapidement possible pour le démarrage des travaux afin de mettre en place le fonds commun du secteur primaire.