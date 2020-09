Non paiement des salaires depuis 10 mois : Le syndicat des entraîneurs de football tape sur la table.

"Sur les 28 clubs qui composent la ligue professionnelle, seuls 5 respectent encore leur engagement contractuel vis à vis de leurs entraîneurs et de leurs joueurs." Une information révélée par le bureau élargi du syndicat des entraîneurs de football du Sénégal (SEFES.)



D'après leur secrétaire général national, Badara Sarr, cette situation qui dure depuis le depuis de la pandémie en mars dernier, est inacceptable. "Les entraîneurs risquent de payer le plus lourd tribut après plus de 10 mois sans salaire", renchérit le syndicat qui ne comprend pas cette attitude de la part des dirigeants sportifs qui, malgré les subventions octroyées par la fédération sénégalaise de football, la CAF et la FIFA, ne respectent pas leurs engagements contractuels.



Enfin, ils alertent une dernière fois les autorités compétentes afin que leurs doléances soient prises en charge dans les plus brefs délais. Le SEFES de réitérer dans la foulée sa volonté de collaborer avec les instances dirigeantes du football sénégalais.