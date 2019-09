Non encore pris en compte par le nouveau décret : Les nouveaux Bacheliers issus de la nouvelle série STEG manifestent leur angoisse

C’est le mardi 27 août 2019, que le collectif « SAMA ATTESTATION SAMA AVENIR » avait tenu un point de presse devant l'Office du bac pour dire aux Sénégalais que depuis le mois de Juin, eux, nouveaux bacheliers de la première promotion de la série STEG ( Sciences et Technologies de L'Economie et de la Gestion), n'avaient pas reçu leurs attestations. Ce qui signifie donc, qu’ils sont exclus pour le moment de toutes les plateformes d'inscriptions ou de pré inscriptions, nonobstant le fait qu’ils étaient les premiers à faire le bac au Sénégal en 2019.

Ils avaient signifié à cet effet, aux autorités qu’ils allaient passer à la vitesse supérieure si rien n'était fait dans les 72heures.

Le même jour, après le point de presse, la direction générale de l'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation avait publié un communiqué à l'attention des titulaires du baccalauréat STEG pour indiquer qu'une procédure particulière sera mise en place en place ultérieurement pour nous permettre de nous inscrire sur la plate-forme de CAMPUSEN.

Cependant, le collectif approuve cette décision et la suivra de près.

Par contre, ces nouveaux bacheliers affirment n’avoir à aucun moment vu la direction de l'enseignement supérieur soulever le problème des attestations, principal point de leur plateforme revendicative, dans le communiqué.

De plus, aucune raison n'a été avancée dans le communiqué pour éclairer leurs lanternes sur les raisons de la persistance des difficultés auxquelles sont confrontés les bacheliers de cette nouvelle série.

C'est pourquoi, le collectif estime croire formellement à cette déclaration venant du directeur de l'Office du Bac, Mr Socé Ndiaye sur une des presses en ligne le 22 Août 2019 : « Effectivement les attestations du BAC STEG n'ont pas été remises aux bacheliers parce que nous attendons toujours le texte encadrant le décret. Il n'est pas encore signé. »



Le collectif témoigne sa solidarité envers les bacheliers qui ont eu à perdre leurs pré inscriptions du fait de la non disponibilité de leurs attestations.

« Nous espérons compter sur leur bravoure pour continuer à marcher ensemble sur le chemin de l'excellence afin de bâtir le Sénégal de nos rêves. »