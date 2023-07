Non-candidature de Macky à la présidentielle : La conférence des leaders de Macky2012 déclare sa fierté au président et salue son bilan

La conférence des leaders de Macky2012 s’est prononcée sur la situation politique marquée par le discours à la nation historique du président de la République Macky Sall.



Dans son communiqué de ce jour, la coalition Macky2012 rappelle que le président a montré à l’histoire et devant l’opinion nationale et internationale, toutes les qualités d’un homme d’État soucieux de la consolidation de notre démocratie et de son engagement solennel à ne pas se présenter à l’élection présidentielle du 25 février 2024.



Cet engagement devenu public de par son caractère oral, et écrit, de par sa formalisation, a été scrupuleusement respecté malgré les déclarations péremptoires de l’opposition tendant à faire croire à un reniement. La coalition Macky2012, déclare avec fierté toute son estime au président Macky Sall et lui témoigne sa profonde gratitude et reconnaissance pour le sens de l’honneur et des responsabilités dont il a fait montre depuis qu’il préside aux destinées du pays.



La conférence des leaders magnifie le bilan du président Macky Sall avec des réalisations au plan économique, social, infrastructurel, sécuritaire, de l’emploi des jeunes, autonomisation et promotion de la femme. La conférence des leaders adresse ses chaleureux remerciements pour cette déclaration historique qui est la marque des grands hommes et pour le bilan magnifique réalisé à travers des marqueurs sociaux, notamment le PUDC, Promovilles, Puma, les bourses de sécurité familiale, la CMU et en plus des programmes et projets ambitieux et innovants, profitables au peuple sénégalais.