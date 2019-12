Non, Sadio Mané est BALLON D'Or ! (Par Mohamed Ghandour, consultant en football)

Mon cher frère Dio (Diomansy. Kamara) je ne sais pas pourquoi mais hier je regardais un film sur Mohamed Ali avec l'acteur américain, Will Smith. Et, j'ai sur le coup pensé à Samuel Eto'o, à Didier Drogba et surtout à Sadio Mané...



Nous avons porté ce combat pour la consécration de Mané au ballon d'or européen, toi notre frére Habib Beye et moi-même. À mon humble niveau sur la RTS1 et à la radio BBC. Peut-être que la comparaison est exagérée, mais mon sentiment reste le même, tout cela est une mascarade qu'il le garde ce ballon d'or !



Pour moi, Sadio est le ballon d'or il l'est dans le cœur de tout ceux qui connaissent le football. Le vrai Foot celui de la rue celui de la sueur celui du fair play, celui qui fait pleurer celui qui te procure une jouissance immense après un beau geste. Celui qui fait crier nos commentateurs celui qui passionne nos consultants...



Le football, le vrai qu'on nous vole pour des valeurs mercantiles pour le business des marques pour les nœuds papillons qui n'ont jamais joué à ce jeu qui est le plus beau des sports. Non Sadio est Ballon D'Or, le vrai cette année celui des puristes celui qui fait vibrer les coeur et arrache les larmes.



Non Sadio Mané est BALLON D'Or !