Non Ousseynou Dieng, en plus de D-Média, plusieurs autres organes de presse ont refusé prendre le chèque du ministère!

Réagissant à la polémique consécutive à l’octroi de l'aide à la presse, le directeur de la Communication, M. Ousseynou Dieng, a fait savoir au micro de la Rts qu'il n'y a pas eu de refus d’encaissement de leur chèque de la part des patrons de presse, excepté Bougane Guèye Dany. "En dehors de D-Média, ils ont tous reçu leur chèque. Il n'y a pas eu de boycott. Et le ministre a doublé les montants", a dit le directeur de la communication.



Mais selon nos informations, les affirmations du directeur de la communication sont inexactes. En plus de D-Média, plusieurs autres organes de presse ont refusé le chèque du ministère.



Des organes de presse en ligne notamment, ont contesté l'attribution de cette aide et au moment où ces lignes sont écrites, ils n'ont pas encore pris le chèque du ministère de la communication et de la culture.

Donc, contrairement à ce qu'il a avancé, des organes de presse en plus de D-Média, ont bel et bien refusé de prendre le chèque du ministère...