Non, Ousmane SONKO votre message est plein de haine avec une volonté fractionniste !

En Guinée Bissau la cour suprême n'a pas demandé le recomptage des voix mais plutôt une compilation des procès verbaux et la cour a rejeté par un arrêt public rendu le 14 février 2020 la demande d'invalidation du scrutin. S'y ajoute la confirmation à deux reprises des résultats déclarant Emballo vainqueur avec 53.55% des suffrages par la commission électorale nationale.







Loin d'une ingérence le Président Macky Sall a agi en parfait légaliste, et dans une logique de préservation de la paix et de la stabilité dans la zone ouest africaine. Et ce n'est nullement un délit que de féliciter Emballo le vainqueur de l'élection en Guinée Bissau élu democratiquement par son peuple le Président à travers un tweet du Président Macky SALL intervenu après le recomptage des voix.







Ousmane SONKO-l'anti système: soutient le candidat du système PAIGC et révèle du coup sa démarche faite de contradiction au lieu de soutenir le peuple Bissau guinéen dans sa volonté de rupture annonçant une ère nouvelle.







Le leader du PASTEF a perdu ici au Sénégal tout comme le candidat qu'il a soutenu en Guinée Bissau et aujourd'hui il tente d'alimenter la tension dans ce pays frère, ce qui démontre un profond manque de sérieux et une démarche batie sur le mépris de toutes les bons préceptes politiques qu'il devrait inspirer s'il tient vraiment à bénéficier de la confiance de la majorité des sénégalais. La stratégie de Ousmane SONKO consistant à dénigrer et contester le leadership international du Président Macky SALL reconnu par ses pairs partout dans les organisations, ( CEDEAO, UEMOA, NEPAD dont il vient de passer le temps au Président Paul Kagame), restera vaine et contre productive car la bave du crapeau défaillant ne peut atteindre la blanche colombe.







Tributaire de la confiance populaire le Président Macky SALL n'est pas l' égal d'un candidat déchu qui ne pèse que 15% de l'électorat ayant le toupet de se projeter sur la scène internationale en soutenant des candidats dans des pays voisins.







L'action du Président Macky SALL dans la sous région Ouest africaine est une démarche de consolidation des acquis démocratiques pour asseoir les bases d'un développement harmonieux et communautaire en témoigne les succès éclatants de toutes ses actions diplomatiques. Nous nous joignons à ses félicitations du Président Macky SALL envoyé depuis son compte Twitter au peuple de Bissau et à son Président Emballo.



Vive la paix en Afrique! Halte aux destabilisateurs et aux messages des haineux.







OMAR GUEYE /GIR



Ex Coordinateur MEER