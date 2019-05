Nommée présidente du CESE : Aminata Touré remercie le président Macky Sall pour la confiance renouvelée

Sur sa page Facebook, la nouvelle présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE), Aminata Touré dit remercier le président Macky Sall pour la confiance renouvelée.

Mimi Touré d’écrire : « Je voudrais remercier le Président de la République Macky SALL pour la confiance qu’il m’a renouvelée en me nommant Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental. Je lui renouvelle mon engagement, ma loyauté et à ma détermination à remplir cette nouvelle mission. »