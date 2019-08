Nommé secrétaire national en charge du secteur privé et du patronat par Wade : Alinard Ndiaye crache sur le poste, tourne le dos à Karim Wade et combat la gestion familiale du PDS

Suite à la publication de la composition du nouveau secrétariat national du pds, j'informe l'opinion que je renonce au poste de secrétaire national adjoint en charge du secteur privé et du patronat.



Je prends Karim Wade comme l'unique et le principal responsable de ce choix qui traduit un mépris inqualifiable en mon endroit. Il en assumera toutes les conséquences politiques.



C'est pourquoi, à compter de ce jour, je lui retire tout soutien et cesse d'être un karimiste.



Je reste un militant du PDS, et je m'inscris désormais dans une dynamique radicale de combattre la gestion familiale, népotique et clanique de notre parti ainsi que la promotion d'incompétents et de personnes douteuses...



J'invite tous les responsables et militants à se tenir debout pour rejoindre toutes les initiatives allant dans le sens de ce combat.



Les jours à venir, nous aviseront afin que nul n'ignore.



Alinard Ndiaye

Président Fondateur du MLK

Membre du Comité directeur du PDS