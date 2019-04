Nommé dans le gouvernement de Macky Sall : Samba Ndiobène Ka remercie le président Macky Sall

« Je rends grâce à Allah Le Tout Puissant et remercie Son Excellence M. Macky SALL pour la confiance placée en ma modeste personne en me confiant le Ministère de l’Élevage et des productions animales.

Une nouvelle mission sacerdotale en vertu de laquelle nous nous mettrons à nouveau exclusivement au service des sénégalaises et des sénégalais afin de mériter cette dite confiance.

Ensemble pour un nouvel élan et que la grâce Divine nous accompagne ».



Samba Ndiobène KA🇸🇳