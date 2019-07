Nommé conseiller spécial au CESE/ Abdoulaye Diop : " La présidente Aminata Touré croit en la jeunesse..."

En ma qualité de Coordonnateur de la Cojer départementale de Kaolack, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force et le courage d'accompagner Son Excellence M. Macky Sall depuis 2008, tout jeune fonctionnaire que j'étais, pour apporter avec lui les changements nécessaires pour un Sénégal émergent. Et c'est fort de cette conviction que j'ai dirigé la structure des jeunes républicains du département de Kaolack, avec à mes côtés des jeunes engagés, qui ne voyaient que la victoire du Président Macky Sall, et ceci étant fait, tous les jeunes du Parti au niveau départemental, réclamaient ma nomination avec impatience mais c'est comme si Dieu attendait l'arrivée d'une dame de fer, appréciée par toute la classe politique, qui est brave et respectée comme la Grande Royale dans l'aventure Ambiguë de Cheikh Ahmidou Kane, je veux nommer Mme la Présidente Aminata Touré. En réalité, elle croit en la jeunesse c'est pourquoi nous, Cojer départementale de Kaolack, étions les premiers à la recevoir à Kaolack avec fierté sachant qu'elle peut et pourra beaucoup apporter à Kaolack sa ville, sa région natale. Nous lui avons toujours témoigné loyauté et fidélité sans contrepartie mais dès qu'elle est nommée Présidente du Conseil Économique, Social et Environnemental, sa première réaction, c'était de me mettre à ses côtés en tant que Conseiller spécial. Monsieur le Président, sachez que vous êtes la première personne à être remerciée et félicitée car vous avez fait confiance à notre leader qui à son tour, a manifesté son désir de nommer de jeunes Kaolackois dans le but de rendre encore plus fort le parti dans le Saloum. À la Présidente du CESE, Mme Aminata Touré, la Cojer départementale de Kaolack, se réjouit de cette nomination et vous remercie pour la confiance et la reconnaissance renouvelées. Ensemble l'APR continuera à enregistrer d'excellents résultats à Kaolack ville, département et région...