Nommé Secrétaire d’Etat chargé des sénégalais de l’extérieur : Moise Sarr remercie le président et rend hommage à la Diaspora

« Après avoir vivement remercié le Président de la République et le Premier ministre pour la confiance placée en ma modeste personne, sont destinés à nos compatriotes de la diaspora.

Aux femmes et aux hommes partis loin pour soutenir leurs familles restées au pays, aux étudiants à la quête de savoir dans les grandes écoles et universités du monde, à nos artistes, à nos sportifs de haut niveau, à nos cadres et jeunes cadres, à toutes ces personnes qui constituent une richesse incontestable pour le Sénégal et dont le talent constitue un vivier inépuisable pour notre administration, nos grandes entreprises, nos PME et nos start up, je tiens à vous dire que le Gouvernement du Président Macky Sall sera davantage à votre écoute pour mieux répondre à vos attentes.

À vous qui êtes de valeureux fils et filles de notre nation, je vous invite à renforcer votre contribution à l'émergence de notre cher pays.

Avec vous, avec le Président Macky Sall, travaillons ensemble pour relever le défi de l’émergence !

Je serai pour ma part toujours à votre service.



A vous mes cher(e)s ami(e)s, je suis trés sensible à vos nombreux et sympathiques messages, vos appels téléphoniques et mails de soutien, d'encouragement, de félicitations sans oublier les conseils précieux et les voeux de succès dans cette nouvelle et exaltante mission. Je vous exprime, du fond du coeur, ma profonde gratitude et mon extreme reconnaissance. Que le bon dieu vous le rende au centuple!

A toutes et à tous, UN GRAND MERCI ET A VOTRE SERVICE. »