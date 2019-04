Nommé Secrétaire D’Etat : ce jour où Mayacine Camara avait décidé de quitter l’APR

Mayacine Camara, maire de Koungheul a été nommé Dimanche dernier, secrétaire d'État auprès du ministre des Infrastructures, chargé du Réseau ferroviaire. Mais en Septembre dernier, ce même Mayacine Camara avait menacé de quitter l’APR. En effet, pour coordonner le parrainage dans la région de Kaffrine (Centre), le chef de l’État, M. Macky Sall, avait porté son choix sur le député maire de Ribot-Escale, l’Honorable député Yaya Sow. Ce choix a été vivement contesté et rejeté, par le maire de Koungheul, M. Mayacine Camara. Il avait fortement menacé de quitter l’APR à ces « risques politiques et périls ».

« Je me désolidarise de cette décision qui est l’aboutissement de tant d’actes posés que j’ai tus pour préserver un esprit de parti. Je puis affirmer que le maintien de Monsieur Yaya Sow à la tête de la région de Kaffrine m’oblige à arrêter toute collaboration au sein du parti. Je considère que laisser passer cette énième frustration, revient à signer la fin de ma carrière politique. D’ailleurs, ces Koungheulois qui m’ont élu en 2009 ne seront jamais d’accord. Imposer ce profil de responsable, traduit tout le mépris à l’endroit des cadres politiques de la région. Cela montre que le trafic d’influence marche malheureusement. Je note avec beaucoup d’amertume que mon personnage dans ce parti APR reflète celui d’un militant qui n’a aucune importance » des mots forts du désormais Secrétaire d’État.

Même s’il n’a finalement pas quitté le parti, Mayacine Camara avait installé un comité électoral parallèle. Il a finalement bien fait...