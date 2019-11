Nominations d'Aminata Mbengue Ndiaye et d'Alioune Ndoye : Le PS exprime sa gratitude au Chef de l'État Macky Sall

Le chef de l'État Macky Sall a procédé ce week-end dernier aux nominations d'Aminata Mbengue Ndiaye, à la tête du HCCT et de Alioune Ndoye, au Ministère de la Pêche et de l’Economie maritime. Des mesures qu'apprécie à sa juste valeur le parti socialiste qui illustre selon le parti des verts, de fort belle manière, l’intérêt particulier qu’il accorde au renforcement de la dynamique unitaire victorieuse des élections présidentielles de 2012 et 2019. Ces décisions, selon le communiqué des socialistes toujours, traduisent selon eux la confiance renouvelée que les militants et responsables matérialiseront quotidiennement, par des actes conformes aux termes de la résolution adoptée lors du congrès d’investiture du 27 Novembre 2018, ainsi qu’à la ligne d’orientation tracée par le Président Ousmane Tanor Dieng et aux valeurs qu’il incarnait. Selon la même source, les militants du parti socialiste perçoivent la nomination de leur Secrétaire générale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, à la tête du HCCT, non seulement comme un honneur qui leur est fait, mais aussi comme une expression concrète de la volonté du Président Macky Sall, de promouvoir davantage le leadership féminin. Il en est également de même du pari optimiste qu’il a fait, sur une autre cible d’avenir membre du Parti socialiste, en la personne du camarade Alioune Ndoye, nouveau Ministre de la Pêche et de l’Economie maritime. Enfin, le Parti socialiste salue, à travers toutes ses composantes, le double geste du Président Macky Sall et lui exprime sa profonde gratitude, pour cette grande marque de confiance. Et a appelé enfin toutes les composantes de la coalition Bennoo Bokk Yaakaar à renforcer davantage la solidarité interne et à se mobiliser prioritairement, autour de la réalisation des objectifs assignés aux politiques publiques, définies par le Président Macky Sall...