Nominations : Le Conseil constitutionnel au complet

Le président de la République a nommé deux nouveaux membres au Conseil constitutionnel. Il s'agit de Mouhamadou Diawara, ancien président de la Chambre administrative à la Cour suprême et de Abdoulaye Sylla, ancien président du Conseil de régulation de l'Autorité des marchés publics (Armp). Les nouveaux arrivants sont nommés par le décret présidentiel n°2018 21-26 du 6 décembre 2018. Ils complètent la liste des membres du Conseil constitutionnel rallongée de 5 à 7 membres depuis le référendum de 20 mars 2016. Le Pr Ndiaw Diouf est devenu au passage vice-président de cette juridiction.



À 2 mois et demi de la présidentielle de 2019, le Conseil constitutionnel n’était pas au complet. En effet, deux membres de l’institution, en l’occurrence Mamadou Sy et Malick Diop, étaient en fin de mandat...