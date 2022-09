Le choix porté sur Amadou Bâ comme Premier ministre pour diriger l'attelage gouvernemental est, selon la responsable politique de l'APR, Mame Mbaye Guèye, lucide et bien réfléchi.



"Ce choix est à saluer. C'est encore là une autre preuve de sagesse et d'une vision aboutie du Président Macky Sall. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut est l'adage qui nous fait saluer l'engagement, la sérénité, le patriotisme, la loyauté et la fidélité de cet homme d'État", a-t-elle martelé.



"Nous savons que sa loyauté et son parcours remarquable ont fini de faire de lui, un collaborateur de choix qui mènera à merveille la vision du Président de la République."



Selon toujours elle, "nous remercions le Président Macky Sall qui est un homme à la hauteur de ses fonctions et qui ne subit pas de pression. En effet, il a attendu le moment opportun pour porter son choix sur une personne qui remplit toutes les qualités d’un homme d’Etat".



Poursuivant, Mame Mbaye Guèye qui a côtoyé l'actuel Premier ministre de faire remarquer : "Nous savons que c’est un homme courtois et correct, poli et patient. C’est un technocrate qui a fait ses preuves dans les différentes fonctions qu’il a assurée. C’est un choix judicieux car c’est un homme ouvert et réceptif. Il pourra surtout gérer les urgences de l'heure à savoir le resserrement des rangs dans BBY pour les défis à venir, sans oublier les urgences du moment que sont la cherté de la vie, l’inflation, les inondations, le chômage des jeunes, etc... Nous ne remercierons jamais assez le Président Macky Sall et nous réitérons notre engagement à ses côtés".



La responsable Apériste à Thiès, a regretté cependant, le comportement des députés de l'opposition lors de l'ouverture de la première session."



Nous déplorons ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale qui est une institution que tout citoyen doit valoriser davantage. Nous félicitons également notre camarade, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. C'est un camarade qui a vraiment le mérite. Il est le maire de Richard Toll et en est à son 2 ème mandat à la tête de cette municipalité. Non seulement il a gagné son bureau et son centre mais, il fait gagner la coalition BBY dans sa commune".



S'agissant des sorties de Mimi Touré visant à casser la dynamique unitaire, Mame Mbaye Guèye l'invite à se ressaisir pour avoir été nommée à plusieurs postes. "Nous invitons Madame Mimi Touré à se calmer. Elle a été ministre de la justice, première ministre, envoyée spéciale, présidente du CESE sans être maire ni responsable communal ou départemental, donc elle doit savoir raison garder. Dans un parti où chacun mouille le maillot tout le monde est méritant", a-t-elle déclaré...