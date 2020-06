Pape Dib Sarr, ancien député n'est pas du goût de la nomination du maire des Parcelles assainies, Moussa Sy comme nouveau Pca du Port de Dakar et de celle de Abdou Fall, comme nouveau Pca de l’Apix.



Pour l’ancien adjoint du maire de Foundiougne, ces nominations sont inopportunes et heurtent la conscience morale. Pour le compagnon des premières heures du président, le chef de l’État qui a le droit de nommer aux fonctions civiles et militaires, ne doit pas cependant occulter le passé de Moussa Sy et de Abdou Fall. Autrement dit, le Président Macky Sall ne doit pas faire la promotion de ceux qui ne sont pas de l’Apr au détriment de ceux qui avaient le courage de se battre pour lui lorsqu'il était combatu au sein du PDS ou de ceux qui étaient là depuis le début où personne ne connaissait encore le président Macky Sall. Pape Dib Sarr de dire qu'ils se sont battus pour que le président soit là où il est aujourd’hui.



Ce dernier de rappeler les démêlés de Moussa Sy au niveau de l'assemblée nationale ou encore sa guéguerre avec Mbaye Ndiaye avant de demander si l'insolence de ce dernier n'a pas fini par payer. Abdou Fall qui disait à qui voulait l'entendre qu'on ne change pas les règles du jeu en cours de jeu, devait être mis hors jeu, vu que le jeu en cours ne le concerne pas, lance t'il. Pape Dib qui dit avoir le droit aussi de se sentir mal et de donner son point de vue, se demande si cela valait la peine de se battre pour la vérité, eux qui avaient combattu l'injustice et la dictature.